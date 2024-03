Sindaci in pressing per l’Autopalio: "Ora operazione verità sui lavori"

È un ‘pressing alto’, quello che i sindaci dei Comuni attraversati dall’Autopalio, fra cui Colle, Poggibonsi, Monteriggioni e San Gimignano hanno esercitato sull’Anas, andando a incontrare il compartimento di Firenze dell’azienda delle strade direttamente in territorio fiorentino. Scopo dell’incontro, fare il punto sui lavori in corso sul raccordo autostradale Siena-Firenze e, soprattutto, avere informazioni sulle tempistiche dei lavori e le loro scadenze.

"Gli investimenti sono necessari e si stanno gradualmente attuando grazie alle risorse stanziate, ma vogliamo garanzie sulle condizioni di fruibilità della strada e più tutela della sicurezza delle nostre comunità che la percorrono ogni giorno – affermano in una nota i primi cittadini –. Il nostro è un tracciato problematico, con molti tratti preoccupanti e con restringimenti che sono causa di incolonnamenti chilometrici nelle ore di punta, di frequenti rallentamenti e incidenti. È fondamentale mettere in atto una ‘operazione verità’, un filo diretto e un dialogo costante che comunichi puntualmente le tappe – prosegue la nota –. Mentre invitiamo i nostri cittadini a guidare con la massima prudenza, rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza, riteniamo essenzialeche Anas compia uno sforzo per migliorare l’organizzazione dei cantieri ed attivare una campagna di sensibilizzazione sull’educazione stradale".

Dal canto suo, Anas ha ribadito che, compatibilmente con la disponibilità delle imprese, si sta adoperando per avanzare nel cronoprogramma e ridurre il più possibile i disagi per il traffico, nell’esecuzione di opere complesse e approfondite che comportano tempi lunghi, e molta cura nelle singole operazioni di risanamento di un’infrastruttura ormai ‘vetusta’, la cui costruzione risale agli anni ‘60 del secolo scorso. L’azienda ha anche fatto sapere che dal 2018 sono stati investiti nell’Autopalio oltre 50 milioni di euro in opere finalizzate a ripristinare, consolidare e adeguare una strada che non può essere né allargata né demolita, ma solo migliorata, e per questo i lavori richiedono più tempo di quello normalmente previsto.

Al momento sono in corso lavori per 25 milioni di euro, 7 dei quali per il consolidamento del viadotto Docciola. Anas ha poi spiegato di aver ristrutturato 30 sottopassi (ne mancano ancora dieci per completare quello specifico progetto) e che sono in partenza anche i cantieri per i cavalcavia, con moltilavori che vengono svolti di notte per ridurre l’impatto dei cantieri sulla viabilità.