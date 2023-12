Sinalunga, via ai lavori per Palazzo Pretorio

Un palazzo medievale che nel corso degli anni è stato sede del Capitano del popolo, carcere e tribunale. E che non passa di certo inosservato nel cuore del centro storico di Sinalunga, dove da tempo attende una nuova vita. Ma adesso ci siamo, arriva una svolta per il futuro dell’edificio, la novità è che infatti lunedì 11 dicembre alle ore 12 presso il Palazzo Pretorio verrà posata la prima pietra che darà il via ai lavori di restauro, consegnati ufficialmente lo scorso 28 novembre. A comunicarlo è il Comune di Sinalunga che aggiunge come l’immobile sarà infatti oggetto di una serie di interventi di consolidamento sia per renderlo funzionale e accogliente per alcuni uffici comunali, sia per ospitare iniziative di attività istituzionali, museali ed espositive. Alla cerimonia della posa della prima pietra parteciperanno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco Edo Zacchei, l’assessore alle infrastrutture del Comune di Sinalunga Carlo Buracchi, i progettisti e i tecnici che hanno lavorato al progetto, l’impresa a cui è stato affidato il restauro e il parroco di Sinalunga.