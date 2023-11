Sinalunga, trionfa Casalpiano. Vittoria nella sfida tra i carretti

Nonostante il meteo non sia stato dei migliori, l’edizione numero 44 della Carriera di San Martino a Sinalunga è stata portata a termine con soddisfazione. A vincere domenica, nella spettacolare e accesa sfida tra i carretti, è stato il rione Casalpiano. Il ’premio San Martino’, dedicato al rione che è migliorato di più nello street food, box e corteo d’ingresso è andato al rione Frati mentre il rione Cassero si è aggiudicato il premio della categoria femminile. Da sottolineare l’esordio degli sbandieratori e tamburini dei rioni. Una festa, dedicata al patrono del paese, che ha messo in mostra anche i sapori del territorio con i rioni in prima fila e che stanno crescendo sempre di più. Ma che hanno bisogno anche di nuove forze attive per un ulteriore salto di qualità del movimento.