SINALUNGA-TORRITA

"Ingiusto chiedere soldi ai cittadini per il ponte provvisorio". Così Mattia Savelli (nella foto) e Emmanuele Andreucci consiglieri comunali di Sinalunga e Torrita di Siena: "Riteniamo assolutamente ingiusto – lamentano – chiedere contributi a cittadini e imprese, che già pagano le tasse, per garantire un collegamento durante i lavori di rifacimento del ponte sul torrente Foenna che collega Torrita di Siena e Bettolle. La Provincia, guidata dal centrosinistra, dimostra per l’ennesima volta assoluta inadeguatezza nella gestione delle poche competenze che la riguardano".

Il ponte ha la circolazione alternata da anni e già nel 2022, a Sinalunga, fu presentata dal gruppo Alleanza per Sinalunga una interrogazione sul tema a cui fece seguito un’interrogazione in Provincia da parte di Gianfranco Maccarone. "A distanza di anni – concludono Savelli e Andreucci – si è mosso poco o nulla e una volta intercettati i soldi per i lavori di manutenzione e adeguamento del ponte ci si è accorti che per fare questi interventi andrà bloccata la circolazione per un anno. La SP327 è una delle arterie più importanti per la Valdichiana, tratto di strada fondamentale per tante imprese a cui oggi vengono chiesti soldi per avere un collegamento temporaneo. C’è tanta improvvisazione sia da parte della Provincia che dei sindaci dei due Comuni".