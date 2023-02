Sinalunga, gli attori locali sbancano al botteghino

Il tutto esaurito per tre date, un quarto "show" con lo stesso esito. Grande fermento al teatro "Ciro Pinsuti" di Sinalunga per assistere ad "Esmeralda e Quasimodo a Notre Dame", spettacolo presentato da La Filodrammatica di Sinalunga (e che ha il patrocinio del Comune) con un cast di attori locali che ormai da anni recitano insieme in questa brillante compagnia teatrale, raggiungendo un feeling invidiabile. La regia è di Marco Mosconi, per la prima volta anche nei panni di attore, le coreografie di Maria Stella Poggioni. "Esmeralda e Quasimodo a Notre Dame", spiega il regista, è liberamente tratto e adattato dal romanzo di Victor Hugo e da "Il gobbo di Notre Dame" della Disney. Dopo gli applausi della prima andata in scena il venerdì, ieri sera la prima replica e oggi il bis nel pomeriggio (ore 16.30) con tanto di gran finale la sera (ore 21). Non è da poco, in queste zone, programmare quattro spettacoli in tre giorni, sempre con un grande risposta da parte del pubblico. Certo, la curiosità di andare a vedere l’amico o il familiare in scena è ovviamente tanta. Ma la realtà è anche un’altra ovvero che La Filodrammatica di Sinalunga in questi tanti anni di vita non ha mai deluso le aspettative. Il pubblico trova in loro spontaneità, genuinità e ovviamente talento perché se non si è bravi sul palco prima o poi il sipario cala. E invece loro sono sempre lì, le vite sono andate avanti con i loro cambiamenti ma il brivido del teatro è rimasto fedele e pulsante. Nemmeno il periodo del Covid li ha fermati, la Filodrammatica preparò infatti lo spettacolo con le prove in conference call. "Nella prima serata gli applausi non finivano più - spiega il regista Marco Mosconi - siamo contenti. C’erano 120 persone in lista di attesa e per questo motivo abbiamo deciso di aggiungere un altro spettacolo la domenica (oggi, ndr). Il pubblico ci ha dato fiducia anche questa volta perché in noi trova semplicità e naturalezza. Siamo amatori ma con una qualità molto alta in tutto quello che facciamo. Le coreografie, le scenografie, le prove: la passione è tanta così come la cura per i dettagli e il tempo dedicato, domeniche comprese".

Luca Stefanucci