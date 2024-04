Sinalunga, educare in Comune. Progetti con la ’John Lennon’

Il comune di Sinalunga, partecipando all’avviso pubblico del Dipartimento delle Politiche per la famiglia "Educare in Comune", si è aggiudicato, come unico Comune in tutta la regione Toscana, un importante contributo per l’attuazione di interventi progettuali che mirano a contrastare la povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative dei minori. Dal mese di aprile dunque avranno avvio le prime fasi attuative del progetto, che verrà realizzato in collaborazione con I.C. "J. Lennon", Unicef e altri soggetti appartenenti al terzo settore. Le risorse serviranno per attivare specifici percorsi per bambini e bambine a partire dai servizi dell’asilo nido, fino ad arrivare agli adulti con l’organizzazione di corsi di digitalizzazione di base. La stretta collaborazione con la Direzione didattica del "Johnn Lennon" permetterà all’amministrazione comunale di avere a disposizione locali idonei per tutte le attività, con una particolare attenzione anche nei confronti dei ragazzi e giovani diversamente abili. Un finanziamento questo, che riconosce al Comune di Sinalunga la crescente attenzione nei confronti del sociale, della scuola e della crescita socio culturale di tutti.