Sinalunga e Abbadia, filiali chiuse

Questa volta nessun colpo di scena o ulteriori slittamenti. Le filiali Mps di Sinalunga, in piazza Garibaldi a due passi dal palazzo comunale, e quella di Abbadia di Montepulciano, in via della Resistenza, lungo la strada principale del paese, hanno chiuso. La clientela, come è stato spiegato anche telefonicamente, può rivolgersi alla filiale di Montepulciano Stazione ed a quella di Pieve di Sinalunga. Originariamente, entrambe dovevano cessare la propria attività venerdì 15 dicembre, era questo l’ultimo giorno di apertura, ma poi si era verificato un allungamento che di fatto è terminato qualche giorno fa. Da lunedì le porte si sono chiuse. I due sindaci, Michele Angiolini per Montepulciano, ed Edo Zacchei per Sinalunga, avevano lanciato appelli per cercare di evitare questa conclusione ma, come è successo anche per altre filiali in Italia, la decisione non è cambiata.

Nel territorio di Montepulciano, per quanto riguarda Mps, rimane la filiale nel capoluogo e quella di Montepulciano Stazione che, dopo la chiusura ancora meno recente verificatasi ad Acquaviva, diventa un punto di riferimento ancora più importante per i cittadini. Ad Abbadia non ci sono più banche mentre a Sinalunga, oltre alla filiale Mps alla Pieve, sono presenti altri istituti bancari. Non una bella notizia soprattutto per gli anziani, parliamo soprattutto della frazione poliziana, che adesso hanno bisogno di un mezzo per raggiungere la banca di Montepulciano Stazione, nonostante il bancomat. Ad Abbadia di Montepulciano, negli anni, si sono perse alcune attività commerciali e i servizi, questo il pensiero comune, diventano fondamentali anche per scongiurare un eventuale rischio di spopolamento in un periodo, tra l’altro, dove la natalità anche in Valdichiana va al rallentatore.

Luca Stefanucci