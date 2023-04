"Sinalunga Bike" Ecco i vincitori

Grande spettacolo per l’edizione numero 29 della "Sinalunga Bike", la gran fondo che ha animato la cittadina della Valdichiana, organizzata dalla Donkey Bike Sinalunga Asd. Tanti i corridori di spicco presenti e numerosa la partecipazione (oltre mille iscritti da tutta Italia): nel percorso lungo Gioele De Cosmo (Scott Racing Team) con il tempo di 1h52’47’’ ha battuto allo sprint il compagno di squadra Andrea Siffredi e Riccardo Chiarini (Taddei Factory Team). Fra le donne, assente per infortunio la campionessa uscente Silvia Scipioni, a vincere è stata Sara Mazzorana che ha tagliato per prima il traguardo con il tempo di 2h37’35" davanti a Chiara Tassinari e Cristiana Lippi. Nel percorso medio primo Tomas Segatori con Michael Nesi ed Alessio Brandini a completare il podio. Gli organizzatori intanto si preparano per la Granfondo del Gigante Bianco a Bettolle il 16 maggio