Sinagoga, porte aperte Giornata della cultura ebraica all’insegna della grande bellezza

La Comunità Ebraica di Firenze e Siena aderisce alla Giornata europea della cultura ebraica. Che domenica 10 settembre vedrà migliaia di persone partecipare alla scoperta del patrimonio storico culturale dell’ebraismo. A Siena è organizzata con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Opera Laboratori. Il tema sarà ’la bellezza’. La tutela della Sinagoga di Siena è alla base degli sforzi della Comunità Ebraica di Firenze e Siena per avviare un restauro e una campagna di fundraising internazionale, con la collaborazione del World Monument Fund. Si inizia alle 10.30 con i saluti di Brett Lalonde, vicepresidente della Comunità ebraica di Firenze e Siena e Annie Sacerdoti, dell’European association for the preservation and promotion of Jewish culturale and heritage. Alle 11 presentazione del volume ’Italia Ebraica. Storie ritrovate’, alle 12 l’incontro con la regista Tamar Tal Anati e la proiezione di God’s Mountain. Dalle 15 spazio ad ’AlephBeth’, workshop di lingua ebraica e calligrafia con Piergiorgio Even Caredio del laboratorio Sator Print.

Alle 16 avrà inizio "La bellezza ferita: un progetto per la tutela della Sinagoga di Siena", incontro cui parteciperanno Brett Lalonde, Roberto Orvieto, presidente Società israelitica di Misericordia di Siena, il sindaco Nicoletta Fabio, Liliana Mauriello, funzionario della Soprintendenza, Carlo Rossi, presidente Fondazione Mps e Renzo Funaro, presidente dell’Associazione opera del Tempio ebraico. Alle 17 incontro con Marina Calloni, curatrice del volume ’Memorie di Amelia Rosselli’, con l’attrice Paola Benocci e Valdo Spini, presidente della Fondazione circolo Rosselli. Sarà possibile visitare gratuitamente la Sinagoga dalle 10.30 alle 18.30; alle 19 il concerto "Musica Ritrovata", seguito da un aperitivo kasher in collaborazione con la cantina Terra di Seta.

