Simpatica rimpatriata della scuola Marmocchi

Saranno almeno 120, oggi, i presenti alla simpatica rimpatriata di alunni e insegnanti della scuola media Francesco Costantino Marmocchi di Poggibonsi. Una schiera che ha frequentato le aule del plesso di viale Garibaldi (ora parte integrante dell’Istituto comprensivo 1) dall’inizio degli anni Sessanta all’alba del nuovo millennio. Il pranzo, una galleria di foto e anche l’occasione per festeggiare i professori Paolo e Ornella Bencini, docenti di educazione fisica e testimoni del percorso compiuto dalla Marmocchi attraverso i decenni. Il ritrovo è alle 12,30 a Il Prato, in via Piemonte.