Silenzio in convento, sparite le auto delle suore

di Massimo Cherubini

Nessuna traccia, nessuna notizia, delle tredici suore benedettine nell’ex Seminario Vescovile di Pienza. Dopo l’attacco frontale contro le autorità ecclesiastiche, con la nota di madre Diletta, Badessa del monastero che contesta la nomina della nuova Superiora, le tredici monache non si vedono più. La magnifica struttura, da dove si ammirano le bellezze della Val d’Orcia, è diventata una ’cattedrale nel deserto’. Nessun segno di vita, porte e finestre sbarrate, pappagallo e cane che convivevano con le monache assenti e silenti. Anche la casetta, una sorta di dependance, dove, negli ultimi giorni, si trovava la mamma di Madre Diletta, è chiusa, sbarrata. Nel parcheggio del seminario non c’è più né l’utilitaria Ford", di proprietà della badessa, né il Van, mezzo di trasporto a servizio della comunità.

In quell’area adibita a parcheggio dell’ex seminario è rimasta solo una Golf nera. Dove si trovano le tredici monache? Sono ancora all’interno del Monastero, magari per una preghiera e una riflessione profonda su quali decisioni prendere per trovare la soluzione al difficile caso? Perché non ci sono le due auto?

Sono state usate per andar via nottetempo? Il caso, già molto delicato, si veste ora di giallo.

Abbiamo provato a contattare l’ex badessa ma i due numeri di telefono mobile risultano irraggiungibili. Il fisso, quello del Seminario, squilla ma non risponde nessuno da tempo. Interrogativi che non trovano per ora una risposta.

Intanto a Pienza, dove ovviamente la vicenda è sulla bocca di tutti, arrivano giornalisti di radio, televisioni, giornali, settimanali. La notizia del braccio di ferro tra le suore e il Vaticano, dei decreti delle autorità ecclesiastiche giudicati inefficaci, è quanto mai singolare. La storia di queste monache, arrivate a Pienza nel settembre del 2017 dopo una esperienza negativa in Olanda, è da prima pagina. Come sono stati gli anni che hanno vissuto nel Monastero ’Maria Tempio dello Spirito Santo’ a Pienza. Dove, anche se accolte con calore, pian piano hanno perso il consenso popolare. Un pò per le attività pseudo-commerciali, un po’ per le voci di questi soggiorni di clausura di giovani donne che arrivavano da tutta Italia. Un rapporto con la popolazione non idilliaco. Il sindaco, Manolo Garosi, ha dovuto rappresentare alle autorità ecclesiastiche il malumore della comunità. Ora il problema sembra giunto all’epilogo.