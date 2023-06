Siglato protocollo tra Scotte e Asl 4 Liguria sulle buone pratiche

Collaborazione virtuosa per la condivisione delle buone pratiche e lo sviluppo delle competenze dei professionisti tra l’Aou Senese e l’Asl4 Liguria. E’ il primo protocollo siglato nel percorso attivato dalla Direzione Aziendale dell’Aou Senese per confrontarsi con altre aziende sanitarie italiane, per scambiare esperienze e condividere progettualità per il potenziamento e il miglioramento continuo dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

"Collaboreremo con l’Asl4 Liguria – spiega il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta – per far crescere la cultura organizzativa e migliorare i servizi rivolti alla collettività".