’SiGioca 2024’. Due giornate di tornei e dimostrazioni

Due giornate con tanti giochi da provare, dimostrazioni e tornei per un fine settimana in compagnia. Un vero e proprio festival del gioco da tavolo, con a disposizione una ricca ludoteca con più di 250 giochi. L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 settembre nella piazza coperta di via Bernardo Tolomei 7, con il ’SiGioca 2024’ organizzato dall’associazione Gamestorm Siena. Sabato il via alle 10 e conclusione alle 23. Sono previsti fra l’altro, torneo di Bang, di bocce, dimostrazione Subbuteo. Domenica dalle 10 alle 20 sono in programma il torneo di Risiko e gioco di ruolo ’Consumi o scegli’ promosso da Officina Solidale.