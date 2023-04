’Siete presente. Con i giovani per ripartire’ Il bando premia sette progetti senesi

Trentacinquemila euro di finanziamenti per 7 progetti dell’area di Siena vincitori del bando ’Siete presente. Con i giovani per ripartire’, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Il bando punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo, perché siano capaci di rinnovare la proposta del terzo settore. "Abbiamo deciso di rinnovare il bando - dice Luigi Paccosi, presidente Cesvot - perchè crediamo sia necessario rendere i giovani protagonisti del cambiamento e del loro futuro". I 7 progetti vincitori sono: ’Con-vivere: insieme per costruire percorsi di vita indipendente e autodeterminazione’, ente capofila associazione Le Bollicine; ’LiberəDi Partecipare’, ente capofila Arci Siena; ’Doposcuola’, ente capofila Corte Dei Miracoli; ’I giovani nella Comunità Educante del Buongoverno’, con capofila Legambiente Siena; ’Chiamata alle Arti: Laboratori tecnico-pratici per aspiranti organizzatori e gestori di eventi socio culturali’ di Propositivo; ’La Casina di Pollyanna’, ente capofila Pollyanna, uno spazio per la famiglia; infine ’Con i giovani: a scuola di volontariato’ di Auser Siena.