"Sienambiente. No al cambio dello statuto"

Consiglio comunale di Piancastagnaio contrario con voto di maggioranza e astensione della minoranza alle modifiche dello statuto di Sienambiente spa. Un giudizio contrario che è stato formalizzato nella riunione pubblica di lunedì scorso. Un punto dell’ordine del giorno in cui veniva richiesto allo stesso Comune dalla società partecipata una modifica che allo stato attuale, che prevede la distribuzione azionaria delle quote per il 60% ai soci pubblici e il restante 40% al privato Iren Ambiente spa.

Sull‘argomento è intervenuto il sindaco Luigi Vagaggini con un proprio comunicato: "Accogliendo il mandato dalla maggioranza consiliare, voglio subito ribadire come sia mia ferma intenzione contrastare con ogni mezzo il decadimento del controllo pubblico sulla società tant’è che, se l’assemblea dei soci dovesse approvare le modifiche stesse, mi troverei costretto a valutare la possibilità di impugnazione della delibera assembleare che le approva e in estrema ratio – annuncia Vagaggini –. Se l‘impugnazione della delibera non fosse efficace, mi vedrei costretto a procedere al recesso secondo quanto previsto dall’articolo 2437 del c.c. che testualmente recita: ’Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o partecipazione’".

Giuseppe Serafini