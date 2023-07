SIENA, Yann LeCun riceve Laurea ad Honorem in AI alla SAIHUB Conference

Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale saranno protagoniste della conferenza che oggi darà vita alla Siena Artificial Intelligence HUB alla Certosa di Pontignano. Un’occasione per uscire al di fuori dei confini accademici e parlare alle imprese, illustrando nuove opportunità di mercato e mettendo a confronto personaggi e aziende di rilevanza internazionale su temi come l’etica, il rapporto uomo-macchina, la competizione e la sostenibilità del mondo dell’AI. Scambi di idee, keynote speech, showcase di casi d’installazioni e uso dell’intelligenza artificiale nel business, workshop e tavole rotonde: un programma ricco e innovativo e una prova importante per SAIHUB, che vuole lanciare Siena ai vertici del progresso informatico.

Ma anche l’occasione per il conferimento della Laurea ad honorem in Artificial Intelligence and Automation Enegineering a Yann LeCun (foto), Chief AI Scientist di Meta e Premio Turing 2018 grazie ai suoi studi sul deep learning. Braccio destro del patron di Facebook, WhatsApp e Instagram Mark Zuckerberg, ricercatore e professore di fama mondiale, LeCun ha avuto un ruolo fondamentale nei progressi informatici del gruppo tanto da ricevere il Turing, una sorta di ‘premio Nobel per l’informatica’, grazie al suo lavoro sulle reti neurali che ha rivoluzionato il modo in cui vengono affrontati problemi di visione artificiale ed elaborazione del linguaggio per lo sviluppo di interfacce uomo-macchina. La cerimonia si aprirà alle 11,30 con il saluto del Rettore Roberto Di Pietra e la lettura della motivazione e della laureatio a cura dei professori Valerio Vagnoli e Marco Gori.

Andrea Talanti