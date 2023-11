"Siena: Una Via o una Piazza a Mauro Barni, Socialista e Antifascista"

"La notizia di una mozione votata all’unanimità dal consiglio comunale di Siena per intitolare una via o una piazza alla memoria di Mauro Barni è senz’altro un fatto positivo che trova il pieno consenso dei socialisti senesi. Ma non si intenda utilizzarne la nobile figura per bieche questioni di politica contingente, in chiave cittadina per polemizzare con altri, o più in generale per rimediare alla recente figuraccia compiuta dalla destra a Lucca dove non ha voluto omaggiare di una strada Sandro Pertini, ’reo’ di essere stato un partigiano". È quanto afferma il segretario del Partito Socialista Italiano Alfredo Ardanese, che ricorda "l’impegno in prima linea di Barni per rendere Siena sempre più moderna e giusta che gli derivò dal suo essere, prima di tutto, un socialista. E per questo merita un riconoscimento da parte della sua città". "La maggioranza di centro destra del Comune di Siena – prosegue – deve ricordarne la figura per intero. Medico legale, rettore, sindaco, contradaiolo, ma anche e soprattutto socialista e antifascista. Un passaggio, purtroppo, che non si legge nella mozione e

su cui, a quanto risulta, nemmeno i consiglieri comunali del Pd presenti al dibattito hanno saputo porre in modo giusto l’accento".