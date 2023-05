Siena, tre feriti in uno scontro tra due auto e un furgone. Tangenziale Ovest, riaperta una corsia verso Firenze

Siena, 4 maggio 2023 – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Siena sulla strada statale 674 "Tangenziale Ovest di Siena". Secondo le prime informazioni i feriti non sarebbero gravi. Il traffico in direzione Firenze è riaperto con una sola corsia. t tra gli svincoli di Siena Ovest e Siena Acquacalda. L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture e un furgone. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Sul posto anche i mezzi del 118, polizia municipale e vigili del fuoco.