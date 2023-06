Siena, Trasferimento dei Pakistani dal Parcheggio Il Duomo alla Ex Scuola di Montalbuccio

Dovrebbe arrivare oggi l’annuncio ufficiale: i pakistani che da tempo hanno fatto del parcheggio Il Duomo il proprio alloggio di fortuna saranno trasferiti alla ex scuola di Montalbuccio. La soluzione è stata costruita in poche settimane dalla nuova giunta, che si è subito trovata ad affrontare l’emergenza, in primis per le condizioni in cui vivono queste persone, accampate in un’area di sosta.

Da una parte dovevano essere completati tutti i passaggi istituzionali e burocratici, per garantire il via libera al provvedimento. Dall’altro dovevano essere risolti sia i problemi logistico-organizzativi (dagli allacci delle utenze alla sistemazione dell’edificio) sia quelli di rapporti, con l’ingresso in campo dei mediatori culturali.

Le persone che si trovano al parcheggio sono state informate del percorso che le attende e della nuova sistemazione, sicuramente più dignitosa dell’angolo di un parcheggio. Appena insediati, gli assessori Enrico Tucci, Micaela Papi e Giuseppe Giordano si sono recati al ’Duomo’ per rendersi conto della situazione, insieme al comandante della polizia municipale Marco Manganelli.

Il sindaco Nicoletta Fabio ha coordinato l’operazione tesa a raccordare le varie istituzioni e associazioni in campo, a partire ovviamente dal dialogo stretto con la prefettura. Il cerchio dovrebbe chiudersi appunto nella giornata di oggi, con l’annuncio del trasferimento delle persone interessate. Poi si aprirà un’altra partita, per evitare per esempio che la situazione possa riproporsi. "La montagna ha partorito il topolino. Dopo più di un anno si torna al punto di partenza. Noi attendiamo soluzioni vere", commenta Michele Vittori, portavoce di Tertium Datur Siena Bene Comune.