"Siena: Sorbello è il nuovo comandante per la Tutela della buona spesa delle risorse"

"Conosco Siena da turista e ne sono rimasto subito innamorato ed affascinato. Tornare per me come comandante provinciale è un orgoglio. Il Palio? Il primo a cui assisterò sarà quello di agosto", osserva il colonnello Pietro Sorbello che da ieri è alla guida delle fiamme gialle della nostra provincia. Alla presenza del comandante regionale, il generale di divisione Giuseppe Magliocco, ha assunto l’incarico. Alla cerimonia hanno partecipato i comandanti dei reparti dipendenti alle sedi di Siena, Poggibonsi, Montepulciano e Chiusi oltre ad una rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati, finanzieri e della sezione Anfi di Siena.

Il colonnello Sorbello, originario di Acireale, in provincia di Catania, sposato, è entrato nelle fiamme gialle nel 1997 e, nel corso della carriera, ha svolto incarichi presso la Tenenza di Gorgonzola, in provincia di Milano, all’Accademia di Bergamo, al Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma e presso i Nuclei di polizia economico finanziaria di Roma e Genova. Tre lauree – giurisprudenza, economia e commercio più scienze politiche – ha avuto il dottorato di ricerca in diritto penale, conseguendo master di II livello in ’diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale’ e in ’strategia e sicurezza’. Ha tra l’altro conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per l’esercizio delle funzioni di professore associato di diritto penale e quella all’esercizio della professione legale. E’ stato inoltre docente di diritto penale presso gli istituti di istruzione del Corpo e università nazionali.

Il colonnello Sorbello evidenzia l’importanza dell’attività svolta in questo particolare momento storico dalla guardia di finanza "non solo per la tutela delle Entrate, che è quella tradizionale, ma anche della buona spesa delle risorse. Lavoreremo - già annuncia - in sinergia con gli altri enti pubblici. Sono stati siglati alcuni protocolli, altri li firmeremo".

La.Valde.