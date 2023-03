Siena, prima città d’arte italiana certificata per il turismo sostenibile

Grazie al riconoscimento ottenuto dal ’Global sustainable tourism council’, Siena è la prima città d’arte in Italia riconosciuta a livello internazionale come sostenibile in ambito turistico. E subito arrivano le congratulazioni del ministro al Turismo Daniela Santanchè: "E’ una notizia che dà prestigio alla città e diviene al tempo stesso elemento di promozione dell’Italia tutta – ha detto l’esponente di Governo –. Questo riconoscimento, accanto a quello della nazione con i parchi più virtuosi in Europa, testimonia l’importante percorso che l’Italia ha intrapreso verso un turismo sempre più sostenibile, responsabile e accessibile. Deve essere quindi non solo motivo d’orgoglio ma esempio da seguire per le altre città d’arte al fine di rispondere sempre di più ai continui cambiamenti del settore turistico".

Il 7 marzo, nella Sala del Mappamondo del Museo Civico di Palazzo Pubblico, ci sarà la consegna al Comune della certificazione internazionale del ’Global Sustainable Tourism Council’. A fine 2021, con la consulenza dello spin-off universitario Etifor, il Comune aveva intrapreso il percorso per diventare la prima città d’arte in Italia a ottenere la certificazione internazionale di turismo sostenibile secondo i criteri Gstc. L’obiettivo è stato raggiunto nel mese di febbraio. Il ’Global sustainable tourism council’ è un organismo internazionale nato dalla spinta del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) e dell’Organizzazione mondiale del turismo (Unwto), per promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale del sistema turistico. Lo standard è riconosciuto a livello globale e la certificazione inserirà Siena in un network di destinazioni turistiche di eccellenza. "È il raggiungimento di un obiettivo ambizioso – ha commentato il sindaco Luigi De Mossi – e prestigioso per tutta la comunità, che ci siamo posti affinché Siena diventi motore dello sviluppo sostenibile del turismo. Un progetto per portare il turismo a servizio del territorio e che pone Siena al centro del panorama internazionale".

Il percorso partecipativo ha coinvolto rappresentanti del settore pubblico e privato, associazioni e Contrade, che hanno permesso di comprendere i punti di forza e di debolezza della destinazione, per programmare interventi mirati.