Siena prepara la lotta all’ultimo voto. Pochi rappresentanti per il territorio

Lotta all’ultimo voto per le Regionali nella circoscrizione di Siena, dove i candidati devono fare i conti non solo con i listini, ma anche con il fatto che il territorio non è certo avvantaggiato in termini di rappresentanza rispetto alle altre realtà toscane. Per questo tutti guardano al sondaggio commissionato da QN-La Nazione, dell’istituto Noto su un campione di mille cittadini in vista del voto. Il Pd senese, forte delle preferenze assegnate dagli intervistati a Eugenio Giani, scommette tutto sull’assessore uscente alla Sanità Simone Bezzini, che starebbe lavorando in ticket con Anna Paris ed Elena Rosignoli (a loro volta consigliere regionali a fine mandato) per fare incetta di voti.

Le sue roccaforti sono il Policlinico Le Scotte, guidato dal fedelissimo dg Antonio Barretta, ma anche gli ospedali di Campostaggia e Nottola. Nell’elevata probabilità di elezione di Bezzini e di un suo ritorno in Giunta, si apre la sfida interna per chi arriverà al secondo posto con ingresso garantito in Consiglio regionale. Oltre a Paris e Rosignoli, scalpita infatti anche il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni, molto vicino allo stesso Giani, che quindi vedrebbe positivamente il suo arrivo a Firenze. Tornando ai pochi posti disponibili per la circoscrizione di Siena, Stefano Scaramelli, già vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente di spicco di Italia Viva, ha deciso di giocare in contropiede, candidandosi nella lista di Eugenio Giani sia a Siena che a Grosseto.

I 5Stelle puntano sulla coordinatrice provinciale Bonella Martinozzi, capolista, anche se la speranza di un pentastellato senese in Consiglio regionale non sembra a portata di mano. Stesse prospettive per Avs, che ha messo Serena Cortecci al primo posto della lista nella circoscrizione di Siena. Si sgomita anche nel centrodestra, dove il candidato presidente Alessandro Tomasi lavora per aumentare il numero di preferenze. Nel migliore dei casi, la circoscrizione di Siena eleggerebbe un solo rappresentante, per questo all’interno di Fratelli d’Italia se la giocano l’assessore comunale di Siena, Enrico Tucci, e l’ex sindaco di Chianciano Andrea Marchetti, compagno della parlamentare di FdI Letizia Giorgianni. Ma anche dentro Forza Italia non si scherza: le Regionali possono infatti essere l’occasione per regolare i conti tra la candidata Lorenza Bondi, capogruppo in Consiglio comunale, e la segretaria degli azzurri senesi Sara Pugliese. Più defilata la Lega, che sta cercando di ricostruire una rete territoriale sotto la guida del commissario Filippo La Grassa. ’Noi Moderati’ punta sul capolista Gian Maria Rossi, mentre la lista civica ’E’ Ora’, emanazione diretta di Tomasi, ha l’avvocato Michela Guerrini, già candidata a sindaco di Sovicille, come capolista.

L’aspirante presidente della Regione Antonella Bundu non sembra preoccuparsi dei numeri, infatti Toscana Rossa a Siena non ha nemmeno presentato i suoi candidati. In ogni caso, i temi ’caldi’ sul territorio sono sempre le infrastrutture con la carenza di collegamenti su ferro e gomma, la contestata questione della stazione MedioEtruria e da qualche giorno anche il dibattito acceso sul progetto di aeroporto ad Ampugnano, dove Enac Servizi intende investire 34 milioni. Inevitabile in comizi e incontri il passaggio sui problemi della sanità (liste d’attesa in primis), mentre sulla vertenza Beko centrodestra e centrosinistra fanno a gara nel rivendicare il proprio ruolo nell’imminente soluzione della crisi.

Fuochi d’artificio sulla proposta di Donzelli (FdI) di realizzare due Cpr in Toscana: la sindaca Nicoletta Fabio plaude all’idea insieme ai colleghi di Arezzo e Grosseto, ma il Pd senese tuona: "In Toscana non si faranno". Taglienti i 5Stelle: "Se fossero la soluzione alla criminalità, perché Fabio non ne rivendica uno per la città?".

