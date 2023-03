Siena Popolare Comune In corsa anche Bisogni

Alle prossime amministrative sarà presente la lista ’Siena Popolare’, con Alessandro Bisogni come candidato sindaco. ’Siena Popolare’ è "uno sforzo collettivo per mettere in rete singoli cittadini e singole cittadine, organizzazioni politiche, sindacati di base, associazioni, comitati e gruppi informali, accomunati dalla volontà di costruire una città più solidale, più equa, coesa e attenta ai bisogni dei più fragili". La lista si pone l’obiettivo "di offrire una casa per tutti coloro che non si riconoscono nei valori e nelle proposte della Destra e del Centrosinistra (che dicono le stesse cose e non fanno altro che smantellare il carattere pubblico dei servizi comunali e della città stessa) e che rifiutano il tranello del civismo, che spesso non è altro che un’operazione di riciclo del vecchio ceto politico".

Nei prossimi giorni saranno presentati ufficialmente, tramite un evento pubblico, il programma, il candidato a sindaco e la campagna elettorale.