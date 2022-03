Siena, plasma iperimmune per i cavalli dell'Arabia Saudita

Siena, 4 marzo 2022 - «Quando ci siamo presentati sul mercato con il nostro plasma iperimmune per i cavalli non ci davano troppo credito. Ma abbiamo perseverato, sapendo di svolgere un’attività d’eccellenza. Così si sono dovuti ricredere. La qualità del prodotto è tale che non abbiamo rivali, visto che l’unico competitor era inglese e questo paese è uscito dall’Ue. Stiamo diventando impresa leader in Europa. Una delle poche certificate ‘gmp’, ossia buone prassi di produzione». Orgoglio e passione nelle parole di Raffaello Ciampoli, veterinario e anima storica della Clinica Il Ceppo alle porte di Siena. Così raccontava a La Nazione nel dicembre 2020.

E ora con un post su Facebook, lo scorso giovedì 3 marzo, Ciampoli annuncia un ulteriore prezioso traguardo tagliato da 'Plasma life Horse': "Ha raggiunto un altro importante Paese, l'Arabia Saudita!" con l’attività svolta nell’officina farmaceutica dove si produce appunto plasma equino di comprovata qualità ed efficacia per combattere patologie neonatali dei puledri molto diffuse quali l’ipogammaglobulinemia. L’unico interamente prodotto e registrato in Italia con autorizzazione all’immissione in commercio del Ministero della Salute.

«L’80% della produzione di plasma iperimmune equino - spiegava sempre a fine 2020 - è destinato all’esportazione. Va un po’ in tutta Europa, dalla Svizzera alla Germania e alla Francia, anche negli Emirati Arabi e nel Qatar. Siamo riusciti a far valere le nostre competenze: a Siena c’è una lunga tradizione nella lavorazione degli emoderivati in campo umano, noi siamo diventati leader in quello veterinario. Un’attività che non s’improvvisa: c’è voluto lungo tempo prima che il dossier venisse approvato. E anche l’officina farmaceutica è stata valutata dal ministero della Salute. Nel nostro futuro c’è il plasma per i bovini».

'Andremo in una sede più ampia per l’officina', annunciava Ciampoli, 'perché alla clinica siamo un po’ stretti. Comunque sarà sempre nel comune di Monteriggioni'. Ujn sogno che potrebbe avverarsi già entro il 2022.