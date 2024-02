Siena, piazze senza auto. Tucci: "Città più ordinata e vivibile"

Siena, 16 febbraio 2024 – Non sarà un percorso breve, non sarà un percorso facile, quello che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale condurrà alla risistemazione della sosta all’interno della zona a traffico limitato. Se non si parte da questo assunto, i giudizi sulle piazze storiche liberate dalle auto rischia di essere condizionato da eccessi di enfasi o, al contrario, dall’accentuazione degli aspetti critici.

Iniziamo dal colpo d’occhio: un sollievo, come già era stato per piazza Jacopo della Quercia, poter ammirare piazza San Domenico e piazza Provenzano senza auto. Resta la selva di cartelli stradali, ma quelli piano piano spariranno. Ieri mattina alle 11.30 i divieti erano pienamente rispettati, con qualche mezzo di troppo intorno a San Vigilio - come danno collaterale inevitabile, almeno all’inizio -, tutti a prima vista per motivi di lavoro.

Certo, scendendo verso piazza San Francesco si nota ancora una situazione fuori controllo: le ventisei auto posteggiate nel mattonato a metà mattina sono un antipasto rispetto alla situazione ancora più caotica della sera. Ma questo sarà uno degli obiettivi futuri dell’amministrazione. Intanto, commenta l’assessore Enrico Tucci, "abbiamo visto dopo qualche decennio le piazze libere dalle auto, è una soddisfazione averle restituite a residenti e ospiti come meritavano".

All’assessore non sfuggono i primi motivi di lamentela: "Chiaramente – aggiunge Tucci – ci può essere qualche problema per i residenti, per questo abbiamo aumentato le possibilità per loro di parcheggiare in convenzione nelle aree in struttura di Sigerico". Quindi il programma di lunga gittata: "L’amministrazione si muove nel solco dell’idea di una città più pulita, ordinata e vivibile per i residenti e gli ospiti".

E qui si torna al punto di partenza, a quel percorso ancora irto di ostacoli e difficoltà che aspetta il Comune, se riuscirà a perseguire con coerenza l’obiettivo anzidetto. Perché da qui un anno, nei piani di Palazzo, si dovrà procedere a una revisione complessiva dei (troppi) permessi di accesso, a tutela di chi rispetta le regole.

Per esempio si procederà a regolamentare le targhe associate a ogni permesso per i residenti (erano cinque, ora sono quattro, si dovrebbe scendere a tre in futuro) e soprattutto si cercherà di perfezionare i sistemi di controllo, per evitare che più mezzi accedano in contemporanea con il solito permesso.

Finirà prima o poi sul tavolo di confronto anche la questione dei permessi per le Contrade, così come quella degli accessi ’straordinari’ derivati magari da posizioni vecchie di molti anni, che nell’ottica della "città ordinata" disegnata da Tucci dovranno essere ridimensionati.

Insomma, accedere meno accedere tutti (quelli che ne hanno diritto) potrebbe essere lo slogan per questa lunga traversata non priva di difficoltà. E che ha anche, per ora solo a livello embrionale, anche un’idea che potrebbe cambiare i rapporti numerici: studiare la possibilità di realizzare un’altra area di sosta in struttura a ridosso delle mura. Dove? Comune e Sigerico hanno iniziato a prendere in considerazione p er ora l’ipotesi, non ci sono passi concreti in tal senso, ma la volontà politica sì. In passato si era pensato al raddoppio del parcheggio San Francesco, poi naufragato e che invece oggi sarebbe stato oro anche in ottica diluizione d elle presenze dentro la ztl.

Ci sarà tempo, un mandato intero, per parlarne. Si parte dalle tre piazza liberate dalle auto, dalla revisione dei numeri di targhe per permessi, dalle aree di sosta riservate per i residenti. Ma la strada è ancora lunga.