Siena Photo Awards Un altro week end tra le immagini del mondo

Prorogate per un altro fine settimana tutte (o quasi) le mostre del Siena Awards. Con un incremento del 15 per cento dei biglietti staccati, rispetto all’edizione dello scorso anno, anche stavolta gli organizzatori hanno deciso di concedere un’altra finestra per ammirare le mostre proposte, da venerdì a domenica. Solo l’esposizione allestita ai Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico, con le immagini vincitrici del Creative Photo Awards, non riaprirà al pubblico. Le altre saranno tutte visitabili per altri tre giorni. All’Accademia dei Fisiocritici, la personale di Brian Skerry, fotoreporter del National Geographic Magazine; all’Accademia dei Rozzi, la personale di Gabriele Galimberti dedicata al rapporto tra gli Stati Uniti e le armi da fuoco; all’Area Verde Camollia 85, la personale della fotografa russa Ekaterina Starovoytova; all’ex Distilleria Lo Stellino le collettive dedicate ai tre premi fotografici del Festival, dove si trova anche lo scatto vincitore dell’edizione 2023, la foto che racconta la storia di Georgy, nell’attimo in cui l’invasione dell’Ucraina diventa un dramma familiare, per una famiglia costretta a dividersi per sopravvivere alla guerra.

E poi ci sono le mostre a cielo aperto nei borghi storici di Sovicille e Chiusdino, mentre ‘Five Decades, A Retrospective’, la più vasta antologica mai organizzata in Italia per William Albert Allard, è ancora nel centro culturale La Tinaia, sempre a Sovicille. Gli scatti vincitori del Drone Photo Awards sono infine esposti nell’area verde che circonda l’Abbazia di San Galgano. "Il nostro ringraziamento – commentano gli organizzatori – va a tutti coloro che hanno reso magico l’ultimo fine settimana, facendo registrare un afflusso straordinario di visitatori e trasformando l’esperienza artistica in un vero e proprio trionfo. È grazie a questo entusiasmo che abbiamo deciso di prorogare di un weekend le mostre del Siena Awards".