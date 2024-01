"Siena nord, una soluzione per la viabilità"

Una lettera al sindaco per far sentire la propria voce. È l’iniziativa dei residenti di via Napoli e via San Benedetto, in zona Fontebecci-Acquacalda, in seguito all’ulteriore aggravio della situazione del traffico nella zona dopo l’apertura del supermercato Conad. "Come nelle migliori tradizioni senesi – si può leggere nella lettera inoltrata anche agli assessori Michele Capitani, Enrico Tucci e Massimo Bianchini, e al comandante della Municipale, Marco Manganelli –, anche l’apertura del nuovo supermercato Conad a Fontebecci non fa eccezioni, si permette la realizzazione di un forte accentratore di traffico senza prima risolvere a la viabilità dell’area interessata. Anzi, semmai ce ne fosse stata la necessità, di peggiorarla notevolmente". Il nodo di Fontebecci, centrale nella viabilità senese vista la vicinanza con le Scotte, l’ingresso della superstrada per Firenze e l’accesso alla parte nord della città, adesso per i residenti è "letteralmente ingestibile, con la realizzazione del supermercato e la modifica della viabilità verso via delle Province. Una modifica che ha inoltre chiuso il varco che da via Napoli rimetteva su via delle Province, costringendo i residenti a congestionare ulteriormente la rotatoria di Fontebecci".

Una situazione che necessita un intervento tempestivo secondo i cittadini, stufi anche delle furbate degli automobilisti che vogliono evitare il traffico. "In attesa che venga realizzata la viabilità prevista dal Piano operativo (deviazione del traffico verso nord attraverso una bretella che si congiunge con la strada fiume), chiediamo che venga trovata una soluzione alla viabilità per tutti coloro che da via Napoli devono andare verso via delle Province, attraverso una nuova rotonda al posto dello spartitraffico attuale, o che venga ripristinato il varco preesistente".