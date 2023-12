Vandali a Siena: danneggiate le luminarie natalizie in centro

Siena, 4 dicembre 2023 – Si sono arrampicati con una scala con l’intento di danneggiare le luminarie di Natale. E’ successo a Siena, in via Montanini, dove ignoti nella notte, utilizzando una scala, si sono arrampicati fino all'allacciamento delle luci, hanno tranciato i fili e preso una delle spine utilizzate per le luci.

Lo rende noto il Comune di Siena spiegando che grazie al lavoro degli operai e dell'ufficio tecnico comunale le luminarie sono state ripristinate. Nelle prime ore del mattino, spiega una nota, l'Amministrazione ha provveduto a riparare i collegamenti per ripristinare l'illuminazione natalizia: sono in corso valutazioni sull'accaduto, anche attraverso l'utilizzo della videosorveglianza.