Siena, Lojudice: “Immane tragedia dei migranti. Tutte le parrocchie preghino per le vittime”

Naufragio migranti: sul luogo le poche cose dei superstiti

Siena, 27 febbraio 2023 – «Una tragedia di proporzioni immani quella di Cutro dove ancora una volta hanno perso la vita 62 migranti, tra loro uomini, donne e bambini. Il viaggio della speranza che si è infranta sulle coste calabresi e che deve farci riflettere sulla necessità di ripensare dal profondo l'accoglienza dei migranti in un contesto internazionale sempre più instabile». Lo afferma il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza in merito alla morte, sulle coste della Calabria, di 62 migranti, ultima informazione disponibile, che tentavano di raggiungere l'Italia. Lojudice, che è membro della Commissione episcopale della Cei per le migrazioni, ha invitato «tutte le parrocchie e le comunità dell'arcidiocesi di Siena e della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza a dedicare un momento di questa giornata alla preghiera, in forma pubblica e anche privata, in suffragio delle vittime di questo terribile naufragio».