Siena, l'assessore Tucci su multiutility e ristrutturazione organico

"Mi dica una delega e io ce l’ho". Scherza Enrico Tucci (foto), assessore a Personale, partecipate, mobilità e trasporti, sicurezza e Polizia municipale, impegnato in queste ore a far sentire la voce di Siena nell’assemblea di Intesa, propedeutica all’interlocuzione con Estra. Sul tavolo, il progetto di multiutility, che vede il centrodestra in una posizione di solitudine rispetto alle altre amministrazioni comunali del territorio. "Come capoluogo siamo a favore della multiutility, perché riteniamo che non ci sia più spazio per una dimensione provinciale del mercato dell’energia – spiega Tucci –. Il settore sta andando infatti verso una concentrazione. Gli altri Comuni vogliono patti parasociali per mantenere il mercato a livello territoriale, ma noi crediamo che l’assemblea di Estra approverà la multiutility". In questo panorama, secondo l’assessore, "Siena avrà modo di giocare un ruolo importante".

Tra i nodi da sciogliere della nuova aministrazione comunale, i problemi di organico: mancano infatti figure dirigenziali. "Questa situazione grava sulla gestione del personale – afferma Tucci – che deve avere un’organizzazione, altrimenti non si garantisce efficienza alla macchina amministrativa". Di qui l’annuncio di "una ristrutturazione con una redistribuzione in termini di numeri e di impegno economico". La priorità al momento riguarda il Bilancio, dove il neoassessore Riccardo Pagni si trova sprovvisto di dirigente: "Provvederemo in tempi stretti poi si procederà con Cultura e Turismo. Nessuna rivoluzione in vista – conclude –. Solo un miglioramento dell’assetto organizzativo".

C.B.