Siena: La Città dell'Emozione Senza Tempo

di Mario Caligiuri

Non saprei a cosa attribuire l’attenzione clamorosa che quest’anno più del solito ha avuto il Palio di Siena. Sarà stata la liberazione dalla pandemia, il passaggio che si è consolidato dalla Rai a La 7, gli influssi del segno del leone quest’anno particolarmente fausti. Non saprei, ma stavolta mi è sembrato di cogliere una particolare energia nell’aria di piazza del Campo, l’emiciclo del destino dove due volte all’anno si celebra la Festa più bella del mondo. E forse il mondo, senza bisogno di particolari propagande, sta cominciando ad accorgersene sempre di più perché, al di là degli sconvolgimenti che toccano tutte le cose, le persone hanno bisogno di cose vere, di radici, di gioie gratuite. Il ritorno dell’umano, con le sue contraddizioni supreme, potremmo definire questo Palio, in una società che assegna un prezzo a tutto ma ne ignora il valore.

E il valore del Palio è nei suoi riti che, come una religione, sfidano il tempo e si rinnovano continuamente grazie alla passione quotidiana. Tradizioni che si tramandano da generazione in generazione. "La Pantera è cascata", ha affermato già coinvolto e competente Riccardo, cittino dell’Istrice, alla fine della provaccia: un evento che si è poi ripetuto durante la Corsa. Quasi una profezia. Già si sapeva che sarebbe stato un Palio travagliato, rovente e drammatico. Non capita tutti gli anni di vedere tre coppie di nemici: l’Aquila a osservare la Pantera, la Chiocciola a ostacolare la Tartuca, la Torre a fare da contraltare all’Oca. E viceversa naturalmente.

Molti sostengono che, da sempre, prima durante e dopo il Palio accadano cose inconfessabili, ma occorre assistere dal vivo alla felicità, alla bellezza, all’euforia dei contradaioli. Dopo una corsa al cardiopalmo, ricca di colpi di scena, è stato il cavallo scosso dell’Oca, che sfuggito dalle insidie del cavallo scosso della rivale, come di tutte le altre insegne, si è aggiudicata la Corsa dell’Assunta dell’anno del Signore 2023. Una Carriera da ricordare, per tante ragioni e che richiede di essere rivista più volte.

Così Siena due volte all’anno si trasforma nella ’città dell’emozione’, perché riserva questo regalo antico.