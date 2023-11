Siena Jazz volta pagina: "Più peso alla Regione"

Nuova musica per Siena Jazz. E’ la mission del neopresidente Massimo Mazzini, che in questi giorni ha incontrato il personale e riunito il Cda per rilanciare l’istituzione. Prima di tutto l’ex consigliere comunale di ’Per Siena’ fa chiarezza sul suo ruolo: "Il segretario generale ha lavorato per giorni. Studiando le carte, ha stilato un regolamento attuativo dell’assetto organizzativo e amministrativo di Siena Jazz, assegnando a ciascun membro del Cda deleghe in base alle rispettive competenze. Questo facilita molto le cose, consentendo di risolvere elegantemente il cavillo legato al ruolo da me ricoperto in Consiglio comunale". Ma non finisce qui: "E’ pendente al Tar un ricorso sullo statuto dell’Accademia – ricorda Mazzini –. Il nuovo assetto mi permetterà di andare più spedito nella verifica dello statuto stesso, che solo ’Per Siena’ non aveva votato. Ora infatti è riconosciuto da tutti che va rifatto, perché è assurdo che l’Università del Jazz, nota in tutto il mondo, sia senza Collegio dei docenti e Consulta degli studenti, organismi da cui non si può prescindere perché tutti gli attori devono fare la loro parte".

Il nuovo presidente non ha dubbi: "Ora si volta pagina, il clima è diverso. Tutti sono disponibili a lavorare, perché non c’è da distruggere, ma da costruire". Alcuni giorni fa c’è stato un incontro a Firenze tra lo stesso Mazzini, l’assessore alle Partecipate Enrico Tucci e i rappresentanti della Regione: "E’ la prima volta che Siena Jazz porta un assessore al confronto – chiarisce Mazzini –. La Regione, che non ha mai nominato il suo rappresentante nel Cda di Siena Jazz, ha chiesto di avere maggior peso con il nuovo statuto. Questo ci permetterà di attingere a ulteriori fondi".

E riguardo al bilancio dell’Accademia musicale: "La situazione non è rosea come sembrava, voglio esaminare le carte ma è difficile anche acquisirle – afferma il presidente –. Ho avuto un chiarimento con i revisori dei conti: ciascuno deve lavorare bene e assumere le proprie responsabilità". Mazzini non ha poi trascurato i rapporti, finora tesi, tra governance e personale di Siena Jazz: "Ho incontrato i dipendenti, che hanno capito il cambiamento epocale in corso. La prossima settimana andremo dal prefetto per la chiusura ufficiale dello stato di agitazione. Tutti dobbiamo lavorare con abnegazione per rilanciare l’istituzione musicale, che merita di ripartire alla grande".

Infine, tra le priorità di Mazzini c’è la ricostruzione del rapporto con la città: "Siena Jazz è nota in tutto il mondo. L’estate scorsa si è tenuto l’International Summer Workshop con 98 allievi, 42 dei quali arrivati in città dai cinque continenti. Siena Jazz offre corsi bilingui e la metà dei docenti sono stranieri: chi studia qui, poi racconta Siena nel mondo. Lavoreremo per organizzare eventi con e per la città". E infine: "Le potenzialità dell’Accademia sono enormi, anche se il momento è difficile – conclude il presidente –. Arriveranno 50mila euro dal ministero della Cultura e dalla Siae, ma la partita vera riguarda il bando per oltre 2 milioni di fondi Pnrr. Solo la celerità con cui il sindaco ha proceduto a rinnovare la governance di Siena Jazz ci ha consentito di partecipare".

Cristina Belvedere