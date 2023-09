Siena Jazz vicina al crac Il cda studia un piano per rientrare dal debito e avviare la Fondazione

Non sarà un consiglio d’amministrazione facile, quello di domani per i vertici di Siena Jazz. Perché i sette punti del piano straordinario di rientro del debito, illustrati dal presidente Vito Di Cioccio al sindaco Nicoletta Fabio, passano attraverso tagli, ristrutturazione del debito e cambi di natura giuridica. Non è un mistero che gli attuali vertici di Siena Jazz vogliono dar vita a una Fondazione che sia in grado di intercettare più fondi ministeriali e anche privati per le finalità accademiche e preaccademiche. Ma il cambio di status deve passare dai soci fondatori e non è un iter semplice.

Ben più pressante la situazione contabile. L’assessore alle partecipate Enrico Tucci, in consiglio comunale, ha elencato tutte le voci del bilancio di Siena Jazz. "I fatti, ovvero il bilancio 2022, dicono che l’Associazione Siena Jazz è oberata da un debito di 1.249.544 euro, prodotto dalle passate gestioni e che quindi non può essere generato nuovo debito. I fatti dicono che Siena Jazz nel 2022 ha riportato come entrate i contributi del Comune (610mila euro, 490mila euro nel 2023), della Regione (300mila euro, 240mila nel 2023), i fondi del Ministero della Cultura + Erasmus (360mila euro), Fondazione Mps (200mila euro, 90mila nel 2023), introiti da rette (519mila euro). I fatti dicono che senza sostenibilità economica si rischia il fallimento e quindi la cessazione dell’attività. Nel 2023 l’Associazione Siena Jazz, sotto la guida del nuovo cda insediatosi l’11 gennaio, ha portato a termine un’eccellente stagione di prestigiosi seminari estivi, rilasciando nel corso dell’anno diplomi universitari che ne fanno un unicum sulla scena musicale italiana. Il cda, nei mesi scorsi, ha deliberato di iniziare il percorso per trasformare l’Associazione Siena Jazz in Fondazione in modo da poter ottenere il riconoscimento Ets (mai detenuto) e poter afferire ai fondi ministeriali e regionali per la formazione ed operare in regime fiscale agevolato. L’amministrazione ribadisce, in questa sede, la fiducia nel cda dell’Associazione Siena Jazz e si augura il celere conseguimento di questa qualifica. Per scongiurare il rischio, purtroppo concreto, di fallimento legato al pesantissimo indebitamento ereditato, l’Amministrazione integrerà nel corso dell’anno il suo contributo di ulteriori 120mila euro, portandolo ad un totale di 610mila euro come nel 2022, anche per compensare la diminuzione dei contributi della Fondazione Mps (da 200mila a 90mila euro) e della Regione Toscana".

La Regione però avrebbe promesso di erogare i 60mila euro che mancano in un secondo momento. E il Comune è tornato a erogare il contributo dell’anno scorso, aggiungendo i 120mila euro mancanti. Fondazione a parte, il piano che il cda dovrà approvare riguarda il rientro dall’indebitamento. Bisognerebbe trovare 150mila euro all’anno per 10 anni per garantire l’ammortamento di 1 milione e 250 mila euro di debiti. L’altra condizione ineludibile, confermata da Di Cioccio al sindaco, è che l’Orchestra Peter Pan sarà confermata. Anche se le rette degli allievi dei corsi preaccademici e accademici coprono circa il 30% delle spese. Qualcosa bisognerà fare, anche se il tema del personale è quanto mai elettrico all’interno dell’Associazione.

P.D.B.