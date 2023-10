Siena Jazz. Via anche Rosso. Nuovo bando

Siena Jazz: nuovo colpo di scena in quella che ormai sta diventando una vera e propria telenovela. Dopo le dimissioni del presidente Vito Di Cioccio, seguite a cascata da quelle del direttore amministrativo Mauro Cianti e del direttore artistico Antonio Artese, arriva anche il dietrofront del vicepresidente Lorenzo Rosso (foto), a cui per Statuto era passata la guida dell’Accademia musicale. Amministratore di lungo corso, Rosso ha deciso ieri pomeriggio di rimettere l’incarico nelle mani del sindaco Nicoletta Fabio, a cui ora spetta ogni decisione in merito al futuro di Siena Jazz. L’istituzione musicale al momento si trova infatti completamente acefala, dal momento che le dimissioni di Rosso fanno decadere anche il resto del consiglio d’amministrazione (emanazione dell’ex sindaco De Mossi).

A questo punto Palazzo pubblico ha di fronte a sè una strada obbligata: procedere alla pubblicazione di un bando per sostituire la governance di Siena Jazz, dove era stato avviato un percorso di risanamento e rilancio.

L’idea dell’amministrazione comunale è accorciare i tempi il più possibile, in modo da avere un Cda operativo nel giro di pochi giorni. Da parte loro, i sindacati hanno annunciato che resta in vigore lo stato di agitazione, indetto di recente e al contempo, non essendoci interlocutori definiti, hanno espresso al prefetto la volontà di annullare l’incontro con la governance previsto per domani, rinviando tutto all’8 novembre. Ora c’è attesa per il nuovo bando, passaggio indispensabile per garantire una guida stabile a Siena Jazz.

Cristina Belvedere