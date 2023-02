"Siena Jazz Ruolo decisivo del Comune"

"Il sindaco ha cercato di coniugare esperienze a vario titolo nel campo musicale con le necessarie capacità manageriali dei futuri amministratori". Così il vicesindaco del Comune di Siena Andrea Corsi, durante il consiglio comunale di mercoledì, ha risposto all’interrogazione sulle nomine del sindaco nell’associazione Siena Jazz dal consigliere del Pd, Bruno Valentini. "Il Comune – ha spiegato - ha pubblicato apposito bando per la raccolta delle candidature. All’esito si è reso necessaria la riapertura perché non era presente un numero di candidature femminili sufficiente ad assicurare il rispetto delle pari opportunità. La Regione – ha continuato Corsi - non è stata inserita tra i soci dell’associazione Siena Jazz. L’art. 7 dello statuto attribuisce alla Regione la facoltà di nominare un membro del cda. Facoltà non derivante dalla qualità di socio ma rinvenibile nel desiderio di un coinvolgimento della Regione, quale ente in grado di valorizzare il lavoro, la progettualità e la didattica".

Il consigliere Valentini si è dichiarato totalmente insoddisfatto, perché "rispetto alle domande poste, sulla prima non è stato spiegato come sono stati rispettati i criteri di metodo e qualità dei rappresentanti del Comune in cda; sulla seconda è stato confermato che la Regione non ha mai deliberato di essere inserita nei soci di Siena Jazz, quindi non ha mai accettato di essere socio di Siena Jazz; infine abbiamo saputo che il Ministero non ha ancora risposto al Comune di Siena e quindi non ha mai confermato la regolarità dello statuto stesso. Per cui l’accreditamento statale è nel limbo".