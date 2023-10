Siena Jazz riparte dal nuovo Cda. Mazzini alla guida dell’istituzione

Si è conclusa entro i tempi previsti la marcia a tappe forzate per il rinnovo del Cda di Siena Jazz dopo le dimissioni della precedente governance. Il sindaco Nicoletta Fabio ha proceduto ieri, non appena chiuso il termine per le candidature, alle nomine dei sei membri in rappresentanza del Comune di Siena. A fronte delle undici proposte di candidatura pervenute (due sono state scartate in quanto presentate per la carica di direttore artistico e non per quella di membro del Cda), sono stati nominati Massimo Bandini (liberale vicino a Forza Italia), Lucia Faleri (insegnante e consigliere comunale a Trequanda con una lista civica, vicina a Fratelli d’Italia), il presidente del Citis Alessio Lorenzoni, la dipendente Asl Michela Mariotti e Paola Paffetti, dipendente di Estra, sindacalista della Cisl, già candidata con la Lega alle scorse amministrative. Per la carica di presidente è stato scelto Massimo Mazzini, docente universitario in pensione, già consigliere comunale civico di ’Per Siena’ e vicepresidente del Consiglio comunale. Da parte sua, la Provincia ha confermato Vincenzo Ialongo, che non si è mai dimesso dal Cda. Ieri pomeriggio si è svolta l’assemblea straordinaria dei soci, che ha proceduto alla ratifica delle nomine: pare che fosse presente anche Franco Caroni, fondatore di Siena Jazz e vertice dell’Associazione Jazzistica senese, da tempo sull’aventino.

Mazzini non ha nascosto una certa emozione: "La mia candidatura è maturata nel giro di 48 ore – ha spiegato – quindi io stesso sono sorpreso. Dopo un Cda di ’sfascisti’, stavolta si punta su persone nuove, fuori dai partiti e in grado di ridare slancio alle istituzioni".

Avendo ricoperto il ruolo di esperto culturale e scientifico presso l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia dal 2007 al 2015, il neopresidente ha ricordato: "Durante il periodo in Polonia, ero solito organizzare eventi culturali di livello. Una volta, dopo un concerto a cui parteciparono 2500 persone, mi trovai a cena con l’ambasciatore italiano, Stefano Bollani ed Enrico Rava, che in quanto ex docente di Siena Jazz, mi parlava di una realtà culturale poco nota alla nostra città. Ora vorrei riuscire a portare aria nuova per rilanciare l’Accademia".