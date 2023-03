Siena Jazz, respinta l’istanza cautelare sul nuovo statuto dell’associazione

Il tribunale civile di Siena ha respinto l’istanza cautelare con cui l’Associazione jazzistica senese, socio fondatore e membro di Siena Jazz, chiedeva l’annullamento dell’assemblea di Siena Jazz del 4 agosto scorso che si concluse con la modifica dello statuto dell’associazione. Il lavoro di Siena Jazz quindi può andare avanti. A rigettare l’istanza è stato il giudice Marta dell’Unto il 24 marzo che ha messo la parola fine a un contenzioso sul quale il magistrato si era riservato a febbraio. L’Associazione jazzistica, membro di Siena Jazz insieme a Comune e Provincia, infatti non aveva partecipato all’assemblea del 4 agosto 2022. La seduta si era conclusa con una importante modifica dello statuto deliberata dagli altri presenti al tavolo, cioè Provincia e Comune che portava da 4 a 6 i propri membri nel cda. Dietro la richiesta di annullamento, secondo l’Associazione jazzistica, ci sarebbe stato anche un eccesso di potere e la non compatibilità del segretario generale del Comune con le funzioni notarili dell’assemblea.

La mancata partecipazione, ricostruisce il giudice, era causata "dal timore che le modifiche dello statuto, in quanto non concordate, né preventivamente autorizzata dalla direzione dell’Afam" potessero causare la decadenza dal sistema Afam, cioè la rete del Miur costituita dai conservatori statali e dagli istituti musicali. Dietro il rigetto della richiesta, chiarisce l’ordinanza, ci sarebbe però l’assenza di gravi motivi e del chiarimento "delle conseguenze – scrive il giudice – per l’associato impugnante e per l’associazione, derivante dall’esecuzione e dal successivo annullamento della deliberazione". A mancare sarebbe cioè un chiarimento dell’Associazione jazzistica su quali siano le modifiche che potrebbero comportante la decadenza dell’autorizzazione Afam. Il giudice precisa però che dovrà essere rimessa al merito "la dedotta invalidità della delibera di assemblea del 4 agosto". Per questo è già stata fissata l’udienza di comparizione delle parti. Intanto il lavoro di Siena Jazz va avanti.