Siena Jazz, prove di mediazione Il sindaco apre il canale di dialogo

La riunione è stata lunga, in un clima ufficialmente definito cordiale ma in cui non sono mancati momenti di acceso confronto. Anche perché, e questa è una novità riconosciuta in particolare dai docenti, per la prima volta c’è stata la possibilità di un confronto diretto tra i vertici di Siena Jazz e il personale docente. Un’idea del sindaco Nicoletta Fabio che ha voluto riunire le due parti in causa, dopo l’annuncio della possibile chiusura dei corsi pre accademici. Una possibilità che docenti e allievi con le loro famiglie chiedono di scongiurare.

Uscendo dall’incontro a cui era presente anche l’assessore Enrico Tucci, il sindaco Fabio ha cercato di mantenere una posizione di mediazione, chiedendo la collaborazione di tutti: "È necessario da una parte tutelare corsi, insegnamenti, competenze e professionalità che hanno contribuito a scrivere la storia dell’Accademia – ha detto il sindaco – affinché questa rimanga un punto di riferimento internazionale e possa anche implementare il suo appeal a tutti i livelli. Dall’altra è altresì necessario avviare una stagione sostenibile dal punto di vista gestionale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie che non posso essere più quelle del passato".

Nel corso dell’incontro sono state da parte degli organi gestionali esplicitate le cifre del bilancio, con un ’buco’ di 1,2 milioni di euro che deve essere affrontato. Da parte dei docenti si è rivendicata l’importanza di questi corsi anche come sostegno all’attività dell’Accademia ma anche per la loro dimensione sociale.

Il clima non è certo dei più distesi, come testimonia la raccolta di firme per la richiesta di dimissioni dei vertici si Siena Jazz, lanciata su change.org, che ha superato le mille firme. E dove si leggono commenti come quello di Ferruccio Spinetti, grande contrabbassista (dagli Avion Travel a ’Musica nuda’): "Il 14 luglio io insieme ad altri genitori di ragazzi iscritti al pre-accademico e alla Petern Pan abbiamo inviato una mail per chiedere chiarimenti e motivazioni di questa scelta e siamo ancora in attesa di una risposta da parte dei vertici attuali del Siena Jazz".

Per il sindaco l’impegno è per "preservare un luogo di cultura storico per la città", ma raggiungendo quell’equilibrio per cui "è necessaria la collaborazione di tutti, consiglio d’amministrazione e personale compresi, oltre naturalmente al supporto dell’amministrazione comunale e delle istituzioni territoriali".

O.P.