Siena jazz ospita la scena mondiale Due concerti stasera in Fortezza

L’esplosione di suoni e colori della travolgente SJU-Orchestra, ha ieri aperto il ricco calendario di eventi di Siena Jazz, che proseguirà fino al 5 agosto, arricchendo la città di suoni e soprattutto di presenze. Da questa sera, come direbbero gli appassionati della buona musica che non ha confini, il calendario entra nel vivo con spettacolari incontri, tutti rigorosamente internazionali, come ha scelto con illuminata caparbietà, lo staff di Siena Jazz, seguendo i seminari internazionali che si svolgono nelle rinnovate aule della Fortezza Medicea.

Come nella migliore tradizione della contaminazione, che vuole anche essere gioia e divertimento di ascolto, questa sera, alle 21,30 al bastione San Filippo della Fortezza Medicea a ingresso libero, due concerti che mettono insieme i giovani talenti che sono arrivati a Siena da tutto il mondo con alcuni maestri che stanno facendo la storia del jazz. Nel primo troviamo Aaron Parks, uno dei pianisti più acclamati delle nuove generazioni, Matt Penman, maestro del basso che anima le notti di New York e del mondo, e Tommy Crane, altro poliedrico musicista, batterista, che si è saputo dividere fra jazz, rock e ambient, con appassionati che lo seguono ovunque. Poi il secondo set con altri giovani talenti, che di giorno seguono i corsi internazionali, e maestri come Alex Sipiagin, musicista russo da tempo negli States che è considerato uno dei più grandi virtuosi della tromba.

Lo vedremo assieme a Jason Palmer, altro trombettista, compositore, uno dei più apprezzati della sua generazione. Si è esibito con Roy Haynes, Herbie Hancock e Wynton Marsalis. Sul palco del bastione San Filippo ci saranno anche la bassista australiana Linda Oh, docente alla Berkley ed esponente del nuovo modo di interpretare il jazz, autentica improvvisatrice chiamata dai grandissimi come Pat Metheny, e Dan Weiss, definito uno dei primi cinque batteristi jazz dal New York Times, entrato nella top ten con il suo album ’Fourteen’.

La batteria innovativa di Weiss e il suo pensiero compositivo oltrepassano i confini dei generi. Ma del resto, tutta la scelta artistica di questa 53^ edizione dei seminari internazionali, segue la linea di privilegiare musicisti che stanno portando novità nella musica. Siena Jazz al centro dei grandi cambiamenti, un duttile crocevia che sta raccogliendo consensi un po’ ovunque. E venire a studiare qui, diventa un passaggio obbligato.

Massimo Biliorsi