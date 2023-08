Siena Jazz "Io non avrei tagliato quei corsi"

Tagliare i corsi, un errore. L’ex presidente del Siena Jazz, Giannetto Marchettini, non ha dubbi: "Io non lo avrei fatto". L’estate rovente dell’istituzione, alle prese con un delicato passaggio di consegne, non sembra destinata a trovare una tregua a breve. I nuovi vertici da una parte, i docenti dall’altra. Nel mezzo c’è Siena Jazz che ha radici profonde in città, che ha formato generazioni di musicisti e ha rappresentato un luogo di eccellenza per affinare talenti e un approdo stimolante per tanti appassionati. Formazione di base, corsi accademici, progetti destinati ai bambini.

"Questi corsi non comportano grandi costi – afferma Marchettini – ma hanno un valore importante per la città. Io non li avrei tagliati, come non li ho tagliati quando ero presidente, perché riconoscevo la portata sociale del Siena Jazz, un luogo dove poter andare a suonare. Anzi, io avrei voluto allargare questa possibilità ad altri generi musicali". Eppure i conti in qualche modo devono tornare. "Siena Jazz – afferma ancora l’ex presidente – è un’azienda che muove 2-3 milioni di euro. Più che un presidente serve un amministratore delegato. L’azione di risanamento iniziata lo scorso anno ci ha consentito di chiudere il bilancio in positivo, ma è ovvio che la parte del debito che proviene dal passato non si estingue dalla sera alla mattina. Serve equilibrio. Di Cioccio è in gamba, può fare bene".

Il rischio paventato dall’ex presidente è che uno scollamento tra i nuovi quadri, tra cui Vito Di Cioccio, il suo successore, e l’apparato interno possa danneggiare la ricerca dell’equilibrio. Ma non è solo una questione interna. "Un’istituzione legata alla politica – afferma Marchettini – è esposta ad attacchi che mirano a colpire un sindaco, una giunta. Questi attacchi rischiano di provocare danni enormi, perché Siena Jazz conta molto anche sulla sua immagine e sul prestigio, per attirare a Siena personalità importanti, come quelle dei seminari estivi preparati l’anno scorso con la direzione di Jacopo Guidi. Se passiamo il tempo a parlar male, si rischia di colpire quel prestigio e qualcuno potrebbe scegliere di non venire".

Riccardo Bruni