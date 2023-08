"Siena Jazz, i soldi dalla Regione"

Con la delibera 949 del 7 agosto scorso la Giunta regionale, nell’ambito del progetto ’Valorizzazione e promozione della cultura, tra tradizione e sviluppo innovativo’, ha rinnovato a Siena Jazz il contributo annuale di 300mila euro. "La Regione non viene meno al suo impegno a sostenere l’associazione, confermando l’importo assegnato nel 2022", ribadisce la consigliera regionale Anna Paris. Che interviene anche sulle polemiche emerse in questi giorni fra i docenti dei corsi pre-accademici e i vertici dell’ente: "Da recenti esternazioni rilasciate da alcuni docenti si comprende che ci sono problemi con la governance dell’ente - dice la consigliera Paris –. La sindaca di Siena ha più volte dichiarato di volere la discontinuità con la gestione De Mossi: a questo punto deve dare seguito a quanto sostenuto. Sarebbe intanto auspicabile un incontro fra l’istituzione e la Regione sulla programmazione dei corsi e tra Comune e Regione sulla governance dell’associazione. Non c’è più tempo da perdere da parte del Comune anche in considerazione del rilievo del contributo ministeriale. Il patrimonio di Siena Jazz rende l’istituzione una specificità nel panorama italiano, che non possiamo permetterci di perdere".