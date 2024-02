Siena Jazz e il dramma Amazzonia. La lezione di Mazzini in Fortezza

La Biblioteca di Siena Jazz, nei locali della Fortezza Medicea, crocevia non solo di jazz ma anche di incontri ed eventi all’attenzione della città. Stasera, ore 18, si svolgerà l’incontro-conferenza ’il clima che cambia. Amazzonia, viaggio nel polmone verde del mondo’. Relatore Massimo Mazzini, presidente di Siena Jazz e qui nelle vesti di docente in scienze biologiche, avendo fatto parte del Consiglio direttivo del Centro Interuniversitario di Ricerca sui Paesi in via di sviluppo, ed è stato Direttore della Scuola Emas per la certificazione ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché esperto culturale e scientifico all’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia.

L’evento fa parte della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Un tema quanto mai di attualità visto che la più grande foresta pluviale del pianeta è sempre più oggetto di sfruttamento da parte di potenti lobby economiche interessate al suo legname, giacimenti, o a nuove aree coltivabili ricavabili dalla deforestazione. L’allarme è reale. L’Amazzonia, come ha detto Papa Francesco "è per tutti noi una prova decisiva per verificare se la nostra società, quasi sempre ridotta al materialismo e al pragmatismo, è in grado di custodire ciò che ha ricevuto gratuitamente".

Mazzini ha coordinato, per l’Università della Tuscia, il ’Programma biodiversità Brasile-Italia’, promosso dal Ministero Affari Esteri del Paese, ha avuto la possibilità di soggiornare per lunghi periodi a Brasilia, Goiania, Rio Branco, Tucuruì, San Paolo, Belem, Manaus, Palmas e Rio de Janeiro, e conoscere quello che è considerato il polmone verde del mondo.

Massimo Mazzini ha visto e toccato con mano lo scempio perpetrato dall’uomo: disboscamenti a tappeto per allagare centinaia di chilometri di terreno e trasformarli in invasi così da produrre elettricità. Corsi d’acqua inquinati dal mercurio usato per addensare l’oro facilitandone così la ricerca; tribù di indios costretti ad allontanarsi dai loro luoghi e obbligati, per sopravvivenza, a cambiare abitudini e cultura. Piantagioni sconfinate strappate alla natura dall’agrobusiness. Si tratta di un primo appuntamento, aperto alla città, dove Siena Jazz ritrova il suo ruolo di punto di attrazione culturale non dedicato solo all’insegnamento musicale. Una ricchezza a disposizione della comunità senese.

Massimo Biliorsi