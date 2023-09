Siena Jazz: Dipendenti e Governance suonano spartiti diversi

Da una parte un bilancio in fase di risanamento, ma con costi che il Cda definisce "non più sostenibili". Dall’altra i timori dei lavoratori per il futuro dell’Accademia musicale e la proclamazione dello stato di agitazione. A nulla è servito l’incontro tra le parti. Nell’assemblea dei lavoratori, Fisascat Cisl e Filcams Cgil hanno spiegato: "Le parole del presidente Di Cioccio e del direttore amministrativo Cianti non ci hanno convinto, non ci è stata data nessuna rassicurazione. Avevamo richiesto la presenza di un delegato dei lavoratori, ma la dirigenza si è rifiutata di ammetterlo, invece poteva essere un modo di confrontarsi direttamente con i dipendenti. Noi abbiamo comunque accettato di partecipare all’incontro in una forma ristretta per l’urgenza della situazione". E ancora: "Il problema non è solo il debito pregresso – proseguono i sindacati – ma che questa governance non riesce a gestire l’ordinarietà di Siena Jazz. I lavoratori hanno più volte segnalato problemi, criticità e scadenze senza essere ascoltati. E’ necessario un cambio di passo".

Nei giorni scorsi la governance aveva anticipato il piano di riorganizzazione, facendo parlare i numeri: "Non siamo degli improvvisati, siamo qui per fare bene. Nel 2013 le perdite erano 389mila euro e i debiti totali 806mila. Nel 2022 le perdite sono passate a 688mila euro, mentre i debiti totali hanno raggiunto quota un milione 249mila euro seguendo un trend in costante crescita – avevano detto Di Cioccio e Cianti –. Vogliamo rompere questo ’incantesimo’: ci siamo riusciti nei conti di quest’anno, ma continua a pesare il pregresso". Di qui una strategia basata sul posizionamento nel mercato, il potenziamento del brand, la ricerca di nuovi finanziamenti, un nuovo piano di marketing e comunicazione, l’internazionalizzazione, la transizione digitale e la corporate governance (allineamento di decisioni e operatività agli obiettivi a lungo termine).