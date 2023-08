Siena Jazz, Diodati star nel ’Closing Session Party’

SIENA

Epilogo dedicato alle giovani promesse: i Seminari Internazionali di Siena Jazz, giunti alla 53° Edizione, si chiudono con ’Closing Session Party’, concerto di questa sera al Bastione San Filippo della Fortezza Medicea, ore 21,30 a ingresso libero.

A guidare i protagonisti il musicista-docente Francesco Diodati, chitarrista di fama internazionale, definito dalla rivista ’All about jazz’ "un convincente mix di raffinatezza stilistica, sonorità ora granulose ora puntillistiche e luminose scudisciate rockeggianti", il che significa grande capacità di improvvisare, virtuosismo e voglia di trascinare il pubblico.

Ma tutta la serata è dedicata alla linea giovane di chi frequenta le aule della Fortezza Medicea, per far comprendere il livello raggiunto dal Conservatorio senese. Tre voci al femminile che si sono già fatte strade in Italia e in Europa: Chiara Chistè, Noemi Fiorucci e Emanuela Maglione. Al pianoforte Guglielmo Santimone, altro maestro che insegna all’Accademia senese, il contrabbasso di Metteo Bonti, con i batteristi Francesco De Tuoni e Margherita Parenti. Si chiude con la brillantezza del SJU L-Ab, il Laboratorio del Conservatorio di Siena Jazz, il celebrato International Summer Workshop che ha visto, per la prima volta, la totalità di docenti provenienti dall’estero, un’alta specializzazione che ha messo insieme grandi personaggi del panorama internazionale, con oltre cento allievi, di cui solo la metà italiana, un eccellente indotto anche a livello cittadino. Siena ancora e sempre capitale dell’insegnamento della musica jazz in Italia e in Europa.

Chi ha seguito i concerti serali ha potuto ammirare, in poche raggruppate occasioni, straordinari interpreti come Becca Stevens, Theo Blackmann, Jason Palmer, Ambrose Akinmusire, David Binney, Mike Moreno, Joe Sanders, Tommy Crane, Matt Penman, Kendrick Scott, Reinier Baas, Miguel Zenon, Jo Lawry e Gerald Clayton. E’ il segno di una lenta ma inesorabile evoluzione verso la "musica totale", dove i giovani si rispecchiano andando oltre le barriere dei generi. Proiettati verso il futuro. Massimo Biliorsi