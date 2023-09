Siena Jazz cambia ritmo Sette punti strategici per ripianare il bilancio

Sette punti-cardine per il piano di risanamento approvato dal Cda di Siena Jazz per il periodo 2023-2027 denominato ’Linee guida strategiche’. L’accademia musicale punta sul posizionamento dell’offerta formativa, il rinnovamento dell’identità del marchio, una nuova strategia di business così come di marketing e comunicazione. Il tutto con lo sguardo rivolto verso l’internazionalizzazione, la transizione digitale ed ecologica e la corporate governance. Confermato il sostegno finanziario del Comune, il Cda ha deliberato "la continuità dei corsi dell’orchestra Peter Pan". E ancora: "I corsi pre-accademici e di formazione musicale (Cfm) non sono stati mai messi in discussione o cancellati,�ma solo temporaneamente sospesi – riferisce la nota di Siena Jazz –. Potranno partire entro l’anno dopo la necessaria riorganizzazione in ottica artistica e qualitativa al fine di renderli economicamente sostenibili". Su proposta del presidente Vito Di Cioccio, il Cda ha affidato una serie di deleghe ai consiglieri: rapporti con le istituzioni al vicepresidente Lorenzo Rosso; rapporti con il corpo docente a Vincenzo Ialongo; rapporti con le famiglie degli studenti a Francesco Giusti; rapporti� con gli enti culturali e organizzazione eventi ad Annamaria Tiberi; rapporti con gli istitui di credito a Giampaolo Belli; rapporti per questioni legali e amministrative a Elena Burgassi. Infine la specifica: "Non sono stati discussi o presi in considerazione interventi di revisione e riduzione della pianta organica". Ma resta la preoccupazione della Fisascat Cisl: "Nessuno tocchi i dipendenti di Siena Jazz. Chiediamo una massima attenzione a tutte le istituzioni per il risanamento dell’associazione jazzista. Il patrimonio vero – tuona Marco Brogi – sono i dipendenti e gli insegnanti che da anni mantengono alto il valore e la qualità di una delle realtà più belle del panorama musicale senese e italiano".

E sul caso interviene anche la consigliera regionale Anna Paris, Pd: "Ho dato la notizia della decisione della Regione di rinnovare a Siena Jazz il contributo annuale di 300mila euro ma anche informavo dell’imminente liquidazione dell’80%. La somma di 240mila euro è stata poi liquidata a fine agosto. Mi ha lasciato interdetta – sottolinea Paris – la comunicazione dell’assessore Tucci sul contributo del Comune di 120mila euro a Siena Jazz. Il rimanente 20% delle risorse della Regione viene corrisposto dietro presentazione, entro il 31 dicembre 2023, della relazione sulle attività e del rendiconto delle spese sostenute". Paris conclude: "Rimane il giudizio negativo su questa governance e il mancato cambio di passo della sindaca Fabio".

Cristina Belvedere