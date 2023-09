’Siena in fiore’. Torna la mostra mercato con l’edizione autunnale

I giardini della Fontana di San Prospero si coloreranno di fiori autunnali, sabato 7 e domenica 8 ottobre per ’Siena in fiore’. La mostra mercato, organizzata dalla Società Toscana di Orticultura di Firenze, dopo l’edizione primaverile proporrà fioriture e piante tipiche del periodo autunnale e non solo: espositori specializzati, piante da giardino e da interni, vasi e accessori da giardinaggio. Una iniziativa che si svolge con due edizioni, una in primavera e l’altra in autunno e che continua a riscuotere successo fra cittadini e turisti permettendo a vivaisti e attività artigianali di partecipare con la propria produzione. Si terrà in orario 9-19.