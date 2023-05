’Siena in fiore’ Ai giardini tre giorni di mostra mercato

Torna l’appuntamento con ’Siena in fiore’, la mostra mercato, promossa dalla Società toscana di orticultura e patrocinata dall’amministrazione comunale, si svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 maggio per l’edizione primaverile. Espositori specializzati, con fiori non solo di stagione, piante da giardino e da interni, vasi e accessori da giardinaggio, arricchiranno i giardini intorno alla fontana di San Prospero: l’apertura della mostra mercato, a ingresso gratuito, è in programma venerdì 12 maggio dalle 15,30 alle 19, mentre sabato 13 e domenica 14 maggio sarà dalle 9 alle 19,30.