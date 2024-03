Siena, il secondo inverno più caldo dal 2013

Oggi è prevista l’allerta meteo di colore giallo ma l’inverno, a dire la verità, sembra definitivamente alle porte. Secondo ’Meteo Siena 24’ infatti questo sarebbe stato il secondo inverno più caldo dopo quello del 2013-2014 nel quale si sono registrate soltanto due minime negative nel centro storico cittadino rilevate dalla centralina ’Siena Galilei’ mentre ne risultano 26 nelle vallate circostanti (Siena Cerchiaia). Questo inverno la temperatura media è stata di 9,4°, ossia 2,6 gradi in più rispetto alla media 1991-2020. La temperatura più bassa, sempre in città, si è avuta il 22 gennaio scorso con -0,6°, la più alta il 17 febbraio quando la colonnina di mercurio è salita fino a 20,7°. E la pioggia? Ne sono caduti 245,6 millimetri, in questo caso + 52mm rispetto alla media 1991-2020. I giorni piovosi sono stati 20. Quanto al vento, ha raggiunto in città i 37 chilometri orari il 2 dicembre 2023.