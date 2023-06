Siena Food Lab la presentazione in Fondazione

Siena Food Lab si presenterà al pubblico giovedì 8 giugno. Nata da un progetto di Fondazione Mps e Santa Chiara Lab, la fondazione si occupa di innovazione, trasferimento tecnologico e formazione nel settore agro-alimentare. Una piattaforma abilitante per imprese, innovatori, istituzioni, centri di ricerca e studenti, con l’impegno di sensibilizzare e appoggiare le aziende agricole del territorio, concentrandosi sull’agricoltura di precisione, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica e la tracciabilità dei processi interni. Ma anche attività di formazione e preparazione per studenti e operatori del settore, come testimoniato dal successo dell’edizione 20222023 di Siena Food Lab Academy, il progetto di formazione gratuito che si concluderà nel mese di luglio realizzato in collaborazione con Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione qualificata e l’adozione di tecnologie innovative in uno dei settori trainanti della Provincia. Un contributo importante al progresso e al benessere della comunità, facilitando la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra tutti gli attori in gioco per mantenere quella posizione strategica che l’agrifood occupa nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio. Alla presentazione, che andrà in scena alle 11,30 a Palazzo Sansedoni, parteciperanno Carlo Rossi, Presidente Fondazione Mps, Roberto Di Pietra, Rettore dell’Università, Giuseppe Liberatore e Angelo Riccaboni, Presidente e Direttore Scientifico Fondazione Siena Food Lab, e Nadia Riguccini, Dirigente scolastico dell’Istituto ‘Bettino Ricasoli’ di Siena.