Siena fiera e dignitosa nel drappellone di Valacchi

Ufficializzati i pittori del 2024. Occasione per ricordare i primi anni del decennio cinquanta del novecento, quando dipingeva Vasco Valacchi. Eccoci alla carriera di Provenzano del 2 luglio 1955, dedicata al quinto centenario della Guerra di Siena. Non poteva passare inosservata questa importante ricorrenza tutta senese. La descrizione è semplice, immediata e fortemente epica, sfiorando la temuta retorica. Una bella Siena, circondata dalle sue robuste mura, vive l’angoscia del momento ma con assoluta fierezza e dignità. Si vedono gli accampamenti esterni, i fuoriusciti, il senso di una pagina triste ma che nessuno ha intenzione di dimenticare. In basso un’altrettanta fiera lupa senese fa la guardia agli stemmi delle dieci protagoniste, mentre nella parte superiore del drappellone la Madonna di Provenzano vigila sul conosciuto celeste del cielo senese, spargendo i suoi benefici raggi. Un’opera "classica", in linea su quello che la gran parte dei senesi voleva al tempo, con una serenità di intenti che ci rappresentano il senso del dopoguerra dal punto di vista paliesco. Il drappellone di Vasco Valacchi lo troviamo nella Sala delle vittorie del Bruco, a coronamento della corsa trionfale di Sturla e Ciancone. Massimo Biliorsi